Torna UniBgirls & Stem, focus su robotica e automazione

Bergamo. Si terrà martedì 11 febbraio, dalle 8,30 alle 12,30 nella sede di Sant’Agostino, la terza edizione di, iniziativa dedicata alla promozione delle discipline tecnico-scientifiche tra le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie superiori.Nata nel 2023 in occasione della Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, l’iniziativa organizzata dall’Università di Bergamo in collaborazione con Confindustria Bergamo ha l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni alla scelta di percorsi universitari(Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). L’evento intende contribuire a scardinare pregiudizi e stereotipi di genere che possono influenzare tali scelte.Il tema centrale della terza edizione sarà lae l’, settori in rapida evoluzione che stanno trasformando le competenze richieste dalle imprese e il lavoro del futuro.