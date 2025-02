Agi.it - Torna la neve nel weekend

Leggi su Agi.it

AGI - Ancora alta pressione sul Mediterraneo centrale con condizioni meteo che saranno stabili in Italia anche se con la presenza di foschie e banchi di nebbia e qualche pioggia sparsa in arrivo sulle isole maggiori. Con l'arrivo del secondodel mese, però, viene confermato un peggioramento meteo che porterà precipitazioni soprattutto al nord-ovest confino a quote piuttosto basse tra Piemonte e Liguria. Atteso maltempo anche al sud con fenomeni intensi e localmente a carattere di nubifragio su Sicilia e Calabria. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano anche, per la prossima settimana, un campo di alta pressione centrato sulla Scandinavia, con correnti fredde che dai quadranti orientali raggiungeranno i Balcani e poi il Mediterraneo. Possibile un generale calo termico con temperature di qualche grado sotto la media e un clima decisamente invernale per l'Italia, precipitazioni ea bassa quota ancora tutte da valutare.