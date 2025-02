Ilfattoquotidiano.it - Tony Effe “è affettuoso, gentile e premuroso. Un figlio con lui? Non è che ogni volta che mi fidanzo penso che lui sia il padre dei miei bambini”: parla Giulia De Lellis

“Vuole uncon me solo per farlo ricco e bello“, cantain Sesso e Samba. Eppure la sua compagna,De, con il settimanale F è molto chiara: “Non è cheche misubito che la persona che ho a fianco sarà ildeifigli. È vero che ho un grande desiderio di costruire una famiglia mia, è tra le mie priorità, ora però sto facendo talmente tante cose che sono felice così. Poi quando succederà la accoglierò nel migliore dei modi perché amo i, la condivisione e il concetto di unione”, le parole dell’influencer.Da Uomini e Donne ha fatto strada nel mondo dei social e anche del beauty con un suo brand che oggi è distribuito dai big della cosmesi. E sempre su, al centro della polemica dopo che il sindaco di Roma Gualtieri ne ha annullato il concerto di Capodanno per testi definiti “sessisti” e “misogini”, Deaggiunge: (Chi dice che) “sia misogino o maschilista in realtà non lo conosce.