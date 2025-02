Ilnapolista.it - Toni: «Osimhen lega il gioco meno di Vlahovic, non so se per Thiago Motta andrebbe bene»

Leggi su Ilnapolista.it

Alla Gazzetta dello Sport è stato intervistato l’ex attaccante Luca, che ha risposto anche ad una domanda su un ipotetico trasferimento di Victoralla Juventus. Il centravanti, ancora di proprietà del Napoli, resta uno dei pupilli del ds bianconero Cristiano Giuntoli.: «ildi, non so se per»Sul nigeriano,ha dichiarato:«Parliamo di un numero 9 molto forte.garantisce più profondità di, ma forseilpuredi Dusan. E quindi non so se percambierebbe troppo».Il nigeriano resta il sogno di Giuntoli (Gazzetta)Se tutto andrà secondo programmi, in estate la Juventus dirà addio a Dusan e darà l’assalto a, di gran lunga il preferito tra i possibili eredi del serbo (in lista anche Zirkzee del Manchester United).