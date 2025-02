Juventusnews24.com - Toni non si nasconde: «Sorpreso dall’impatto di Kolo Muani. Osimhen al posto di Vlahovic? C’è un pro e un contro»

di Redazione JuventusNews24non si: le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport sull’impatto die sul possibile futuro di. Cosa ha dettoLucaha parlato a la Gazzetta dello Sport dell’attacco della Juventus, che domani è attesa dalla sfida in trasferta sul campo del Como. Le sue dichiarazioni.IMPATTO DI– «L’impatto disulla Juventus mi ha colpito. Arrivare a gennaio e imporsi subito non è scontato. A me è successo alla Roma e abbiamo sfiorato lo scudetto. Alla Juventus, invece, sono stato limitato dagli infortuni e alla fine non mi sono rivelato così decisivo.sta facendo la differenza. Però se il colpo più importante dei bianconeri è un prestito, non è un bel segno. Sarebbe meglio fosse uno dei rinforzi che la Juventus ha acquistato a suon di milioni in estate».