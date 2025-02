Juventusnews24.com - Tomori non smentisce le voci di mercato legate a Juve e non solo: «C’erano delle richieste ma al Milan mi sento a casa. La mia volontà era questa»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24nonledie non: tutte le dichiarazioni del difensore delIl difensore del, accostato fortemente anche al calcio, nell’ultima sessione invernale ha parlato a Sportmediaset dopo il match vinto contro la Roma.PAROLE – «, ma miqua. Sono felice ale volevo restare. So che negli ultimi anni le prestazioni non sono state le migliori. Voglio fare meglio. I nuovi acquisti possono aiutarci per arrivare in Champions e provare a vincere Coppa Italia».Leggi suntusnews24.com