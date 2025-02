Sport.quotidiano.net - Tomori è un muro. Musah infaticabile. Amnesia Theo

MAIGNAN 6. Inizia indeciso, sia coi piedi che con le mani. Poi torna se stesso e vola soprattutto su Dybala. WALKER 6,5. Si conferma soprattutto in palleggio: rigenerante affidabilità. E scheggia la traversa.7. Dopo il super derby, altra serata dalle grandi chiusure. Scherma anche in area piccola. PAVLOVIC 6. Gran chiusura su Dybala. Ogni tanto si perde, anche sui cross. Ma, al dunque, c’è.HERNANDEZ 6,5. Un tunnel a Saelemaekers che infiamma i tifosi. Un break di Jimenez scialacquato. Alti, bassi (il 2-1.), ma due assist pesantissimi.7. Esce a schermare Paredes, corre per quattro con e senza palla. Quando si intestardisce rischia di combinarne di grosse, ma a suo modo fa la differenza. FOFANA 6,5. Si abbassa a tessere tra i centrali, porta ordine, filtro e sicurezza, più qualche sventagliata.