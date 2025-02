Lanazione.it - Todi rilancia il suo cuore. Piano per il centro storico

– Comune e Confcommercio Imprese Umbria hanno sottoscritto un protocollo di intesa relativo al Progetto Nazionale Cities, le cui finalità risultano condivise da Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), per sostenere la rigenerazione urbana e la promozione di percorsi di analisi, sperimentazione e condivisione di strumenti e politiche per il rilancio socio-economico dei centri storici. Nell’occasione sono state analizzate le prime statistiche riferite alla piattaforma Cities mobility analytics che utilizza i dati della rete mobile per monitorare gli spostamenti di cittadini, pendolari e turisti, con una raccolta di informazioni utili a pianificare strategie di marketing e di gestione urbana. Primo banco di prova l’analisi del periodo dall’8 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, giorni nei quali ci sono state 88mila visitatori, un dato riferito alla sola area ricompresa nelle mura urbiche e rilevato grazie all’aggancio degli smartphone alla corrispondente cella telefonica.