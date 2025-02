Lanazione.it - Tizi: "Lo spostamento a San Sisto è stato solo temporaneo"

PERUGIA - "Lodel Centro educativo l’Albero di tutti da Castel del Piano a Sane non rappresenta al momento una collocazione definitiva. Ciò si è reso necessario per garantire continuità educativa in un ambiente che fosse idoneo e sicuro per bambini, bambine e personale educativo". E’ quanto ha spiegato l’assessora Francescaai consiglieri di opposizione Nicola Volpi e Augusto Peltristo che sul tema hanno presentato un’interrogazione "Ora l’Amministrazione è al lavoro per individuare una prospettiva sostenibile per il servizio – ha aggiunto-, non escludendo nemmeno l’ipotesi della ripresa dell’attività. Tutto rimane aperto, quindi, ma nella decisione finale verranno sicuramente utilizzati i criteri della sicurezza, della sostenibilità economica e della rispondenza dei servizi alle esigenze delle famiglie.