Ilgiorno.it - Tirano, tassa di soggiorno in città: stabiliti tutti gli importi. Frutterà 200mila euro

Leggi su Ilgiorno.it

(Sondrio) – Allineandosi a quanto deciso da anni da svariate altre località turistiche italiane, anche il Comune diistituisce l’imposta di. Il via è fissato dal 1 marzo. Oggi pomeriggio, alle 15.00, all’auditorium Trombini,gli operatori del turismo sono chiamati a raccolta con l’amministrazione tiranese al fine di poter ricevere le necessarie informazioni all’applicazione e gestione della novità. L’incontro tecnico e informativo si rende particolarmente necessario proprio per supportare i gestori nell’adempimento degli obblighi previsti e soprattutto per illustrare il corretto utilizzo e la funzionalità della piattaforma Abit dell’osservatorio turistico attraverso la quale sarà possibile effettuare la dichiarazione e il versamento delladi