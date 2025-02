Gqitalia.it - Timothée Chalamet ha sfoggiato un grandioso look in stile Y2K con questa tuta da ginnastica in velluto viola

Penso spesso a quandoindossò in aeroporto un trench in lattice dopo un lungo volo per Tokyo. Era il novembre del 2023, nel bel mezzo del press tour di Wonka, nel periodo in cui l'attore iniziò a seguire quello che oggi viene denominato “method dressing”, ovvero la tendenza di vestire una celebrità in base al tema del progetto cinematografico che sta promuovendo. (Il termine è stato probabilmente coniato dallo stylist di Zendaya, Law Roach, che ha trasformato in una forma d'arte i guardaroba dei tour stampa meticolosamente a tema).per l'occasione indossava molti abiti dalle tonalità caramellose e lussureggianti toni rosa-.La scelta del trench in lattice all'aeroporto è stata così sconcertante da arrivare a essere quasi sublime, perché il lattice di solito richiede un certo sforzo per essere gestito senza inconvenienti.