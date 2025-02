Liberoquotidiano.it - TIM, una nuova immagine per un'azienda proiettata sull'innovazione

Leggi su Liberoquotidiano.it

On air da domani, venerdì 7 febbraio 2025, lo spot istituzionale che riflette l'evoluzione del Gruppo che accompagna lo sviluppo economico e sociale del nostro Paese Nasce laidentità di TIM, con uno stile dinamico, colori moderni e persone che occupano quasi interamente la scena, per riflettere anche visivamente la strategia ‘digital with human touch', ovvero la semplicità del digitale unita alla presenza capillare sul territorio. A lanciare laidentità di TIM è lo spot istituzionale, on air da domani, che ritrae l'evoluzione della comunicazione in Italia e racconta il modo in cui l', ieri e oggi, guida l'e il cambiamento, sostenendo e incoraggiando nuovi stili di vita e di connessione tra le persone. “TIM sta cambiando pelle e lache ci rappresenta da oggi riflette il percorso di rinnovamento che stiamo realizzando.