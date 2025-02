Lettera43.it - Tim, il piano di Cvc e il destino incerto di Labriola

Aria di novità in Tim, in un pullulare di indiscrezioni spontanee ma soprattutto spintanee. Sicuramente però qualcosa si muove, visto che il fondo inglese Cvc sembra seriamente intenzionato alle tribolate sorti dell’ex monopolista dei telefoni. E dunque tratta a tutto campo: con Vivendi per rilevare la quota del 24 per cento che ne fa l’azionista di maggioranza relativa, e con il governo che in quanto detentore di golden power ha l’ultima parola. Ilè arcinoto: Cvc dopo aver liquidato i francesi (ma a non meno di 1,5 miliardi) lancerebbe un’opa totalitaria per poi procedere allo spezzatino.L’ipotesi di fusione tra la divisione Enterprise e MaticmindVia il Brasile, via la Consumer su cui ci sarebbe l’interesse di Iliad e Poste mobile, rimarrebbe quella che dopo la vendita della rete è la ciccia, ovvero la divisione Enterprise, overo i servizi alle imprese.