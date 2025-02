Ilnapolista.it - Thiago Motta: «Sono contento dell’atteggiamento di Vlahovic, con Kolo Muani deve imparare la fase difensiva»

Il tecnico della Juventusha tenuto la conferenza stampa per presentare il match di campionato contro il Como, in programma domani alle 20:45.: «di. Cerchiamo di crescere, non di essere perfetti»Che gara si aspetta contro il Como?«Partita complicata. Noi dobbiamo avere la massima concentrazione e determinazione per fare una grande partita. Loro hanno messo in difficoltà squadre come Atalanta, Milan e Roma. Servirà una grande gara».Come ha preso l’esclusione dalla lista Champions Alberto Costa?«Ho parlato con Alberto e ha capito perfettamente. Tutti noi siamo contentissimi di quello che fa in allenamento. Mi piace perché è arrivato con fame». Sei soddisfatto degli acquisti?«e orgoglioso di tutti i miei ragazzi.