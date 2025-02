Calcionews24.com - Thiago Motta pre Como Juve: «Sarà una partita molto complicata. Mercato? Ecco le mie valutazioni»

Leggi su Calcionews24.com

pre: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 24ª giornata di Serie A 2024/25, allenatore della, è intervenuto in conferenza stampa alle 12.00 per presentare il match contro ildavanti ai media.– «, dove come sempre dovremo avere massima concentrazione per fare una grande .