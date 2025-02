Calciomercato.it - Theo Hernandez al posto di Cambiaso: nuovo ribaltone alla Juve

Il terzino del Milan e il jolly dellantus saranno nuovamente protagonisti del prossimo mercato estivoIl Milan rifila un tris di retiRoma e sfoggia i nuovi acquisti Gimenez e Joao Felix, con quest’ultimo autore dello scavetto che ha chiuso la contesa in favore dei rossoneri.(LaPresse) – Calciomercato.itIl ‘Diavolo’ torna a sorridere dopo i rimpianti nel derby e conquista l’accesso alle semifinali di Coppa Italia dove incrocerà una tra Inter e Lazio. Intanto a Milanello continua a tenere banco il futuro di, con il francese finora protagonista mancato a fronte di una stagione deludente e sotto i suoi abituali standard. L’ex Real Madrid sta faticando anche sotto la gestione Conceicao, dopo le frizioni con l’ex tecnico del Milan Fonseca.Le prestazioni dinon stanno convincendo la piazza e soprattutto la dirigenza, che ha bloccato al momento le trattative per il rinnovo di contratto in scadenza nel giugno 2026.