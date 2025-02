The Order la storia vera che ha ispirato il film con Jude Law

Leggi su Cinefilos.it

The, lache hailconLawThe, nelle sale da oggi (6 febbraio), vede protagonistaLaw nei panni di un agente dell’FBI che lascia la sua famiglia per rintracciare una banda di nazionalisti bianchi che rapinano banche e falsificano denaro. L’Ordine era un’organizzazione terroristica realmente esistita per un breve periodo negli anni ’80, guidata da Bob Mathews, che nelè interpretato da Nicholas Hoult. L’obiettivo dell’Ordine era quello di far secedere gli Stati del Pacifico nord-occidentale e formare una nazione di soli bianchi, priva di ebrei.Ecco cosa c’è da sapere sull’OrdineCome è nato l’OrdineL’Ordine ha iniziato a operare nel settembre 1983. All’epoca, molti nazionalisti bianchi degli anni ’70 e ’80 erano delusi dalla mancata vittoria degli Stati Uniti nella guerra del Vietnam e volevano vendicarsi.