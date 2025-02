Quotidiano.net - 'The Order', il thriller con Jude Law racconta molto degli Stati Uniti di oggi

Immaginate di mettere a letto vostro figlio e leggergli un libro prima di andare a dormire. Ma che, al posto di qualche fiaba, stringiate tra le mani 'The Turner Diaries'. Un romanzo del 1978 scritto da William Luther Pierce, neonazista americano che in quel volume pieno zeppo di ideologia e razzismo ha racchiuso suggerimenti per compiere atti terroristici sul suolo americano. È quello che faceva con suo figlio Robert Matthews, leader di un gruppo radicale di estrema destra, i The. Nome scelto come titolo dell'omonimo film di Justin Kurzel che ripercorre le sue gesta criminali e le indagini per catturarlo. Disponibile su Prime Video dopo il passaggio in concorso a Venezia 81, la pellicola si basa su 'The Silent Brotherhood', saggio del 1989 firmato da Kevin Flynn e Gary Gerhardt che ha ispirato la sceneggiatura di Zach Baylin.