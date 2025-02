Cinemaserietv.it - The Brutalist: una perfetta unione tra cinema arthouse e dimensioni da opera-evento

Brady Corbet è indubbiamente uno dei nomi più altisonanti delindipendente americano. Cresciuto sui set come attore, di cui ricordiamo i ruoli in Mysterious Skin (2004) e Funny Games (2007), debutta da regista nel 2015 con L’infanzia di un capo, il racconto della gioventù di un futuro sovrano autoritario, e tre anni dopo realizza Vox Lux, una parabola sull’ascesa e il declino di una pop star segnata da scandali e problemi personali. Entrambi presentati a Venezia, il primo in Orizzonti (vincendo miglior regia), il secondo in concorso (uscendo dal Lido a mani vuote). Entrambi co-sceneggiati da Mona Fastvold, ed entrambi dotati di una visione autoriale ben precisa, seppur ancora parzialmente acerba. Nel 2024 (in Italia, con immancabile ritardo, il 6 febbraio 2025) arriva nelle sale con The, dopo il passaggio semi-trionfale a Venezia (dove ha ricevuto il Leone-D’argento – Miglior regia), la vittoria ai Golden Globes come miglior film drammatico e le 10 candidature agli Oscar.