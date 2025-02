Movieplayer.it - The Brutalist, intervista ad Adrien Brody: "Il sogno americano non è una bugia, ma ha un costo"

La prova dell'attore è la più intensa dell'anno: ecco come ha dato vita al suo László Tóth, architetto scampato all'Olocausto. Tra ombre dell'american dream e una libertà solo apparente. In sala. Non ce ne vogliano gli altri attori nominati all'Oscar, ma in questa stagione cinematografica nessuno ha offerto una prova eccezionale come quella diin The. Il terzo film di Brady Corbet, premiato a Venezia 2024 per la regia, è monumentale, come gli edifici progettati dal suo protagonista, László Tóth, architetto della scuola Bauhaus, sfuggito ai campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale. Nelle sale italiane dal 6 febbraio, Theha offerto all'interprete la seconda prova più importante della sua vita dopo quella in Il Pianista, grazie a cui è diventato il più giovane attore mai .