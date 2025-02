The Brutalist è basato su una storia vera?

Leggi su Cinefilos.it

Thesu una?Due anni fa, gli spettatori hanno concluso la visione di Tár chiedendosi se l’imperioso compositore di Cate Blanchett fosse in realtà una persona reale. La stessa cosa accadrà con The(al cinema dal 6 febbraio con Universal Pictures), una saga di 3 ore e mezza su un architetto ebreo ungherese di nome László Tóth (Adrien Brody) che emigra nella Pennsylvania rurale dopo la seconda guerra mondiale e sperimenta l’antisemitismo.Scritto da Brady Corbet e Mona Fastvold, il film è unadi fantasia che trae spunto da una meticolosa ricerca sull’Olocausto e sul movimento architettonicoa, le cui strutture sono caratterizzate da linee pulite, tratti squadrati e una tavolozza monocromatica.Ecco cosa c’è di vero e di falso nel film, adulato dalla critica, che ha vinto il premio come miglior film drammatico, miglior regista (Corbet) e miglior attore (Brody) ai Golden Globes all’inizio di gennaio e che gareggia da front-runner per gli Oscar 2025.