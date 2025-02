Ilrestodelcarlino.it - The Begin, spettro playout: "Servono due vittorie"

La sconfitta rimediata domenica scorsa dalla Thecontro il Belluno e la contemporanea vittoria del Savigliano sul fanalino di coda Brugherio hanno delineato una classifica che inizia a essere davvero critica per i dorici di coach Dore Della Lunga. La Monge Gerbaudo Savigliano, infatti, con il successo ha staccato di 6 punti la Theed è a -2 dalle formazioni sarde Cagliari e Sarroch, entrambe a 20 punti, che occupano la sesta e settima posizione. I prossimi due turni di regular season saranno decisivi per Ferrini e compagni: contro Brugherio e Saviglianopunti, possibilmente tutti quelli in palio, cioè 6, per provare ad evitare la roulette dei. Ne è consapevole il centrale Matteo Sacco: "Dobbiamo guardare con positività e aggressività alla partita contro Brugherio poiché le chances per l’obiettivo stagionale iniziano a scarseggiare.