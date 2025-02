Ilfattoquotidiano.it - Terza sparatoria in 24 ore a Bruxelles: due uomini aprono il fuoco nel quartiere di Anderlecht. Una persona ferita

Nuovaintorno alle 3 di notte alla fermata della metro Clemenceau, neldi, a, la stessa dove poche ore prime duearmati di kalashnikov avevano aperto ilsenza fare vittime. Nell’attacco della notte, unaè rimastaa una gamba. Intanto, la polizia è ancora sulle tracce dei due sospettati. “Non sappiamo con chi abbiamo a che fare, ma sono in fuga e stiamo conducendo un blitz”, ha dichiarato il procuratore di, Julien Moinil, durante un’intervista a La Première dell’emittente belga Rtbf.Nelle ultime 24 ore, i media Belgi riferiscono di tre sparatorie in città, due ade una a Saint-Josse, con un movente che appare sempre più chiaro: il controllo del traffico di droga. “Si tratta di vere e proprie rappresaglie tra bande di trafficanti per il dominio del territorio”, ha spiegato Moinil.