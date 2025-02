.com - Terza Categoria / Coppa Marche, i risultati dell’andata dei quarti di finale

Largo Europa e Serra Volante vengono fermate dal pari e rimandano tutto al ritorno, in programma mercoledì 26 febbraio: il meglio del turno d’andata deidiVALLESINA, 6 febbraio 2025 – Siamo ufficialmente entrati nella fase cruciale delladi. Ieri sera si sono infatti disputate le gare d’andata deidi, che hanno lasciato ancora tutto aperto in vista del ritorno.Tre gare su quattro sono infatti terminate in pareggio, per un destino ancora da scrivere. Due di questi pareggi riguardano le due squadre del girone C ancora rimaste in gioco, Largo Europa e Serra Volante. Gli jesini, tra le mura amiche del Mosconi, sono stati raggiunti per due volte sul pareggio, fino al 2-2, dal Ponterosso, mentre i serrani in trasferta hanno fermato il Gallo sull’1-1.