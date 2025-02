Terrore in autostrada polizia aggredita a martellate Spari e caos grave un agente

Leggi su Caffeinamagazine.it

e tensione nella tarda mattinata di giovedì 6 febbraio 2025 lungo il raccordole Ivrea-Santhià, all’interno dell’area di servizio Viverone Sud, nel comune di Settimo Rottaro. Un drammatico episodio ha visto il coinvolgimento di due agenti dellastradale di Torino-Settimo, vittime di una brutale aggressione.Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto al termine di un inseguimento. Un uomo, in evidente stato di agitazione, ha improvvisamente impugnato un martello e attaccato i poliziotti, ferendoli entrambi. Uno di loro, raggiunto da colpi alla testa, ha reagito esplodendo un colpo di pistola, ferendo l’aggressore all’addome.Leggi anche: Incidente mortale in galleria: strada chiusa e soccorsi sul postoL’intervento dei soccorsi è stato immediato: un elicottero del 118 ha trasportato il sospettato in gravi condizioni all’ospedale Molinette di Torino, mentre l’colpito alla testa è stato trasferito in ambulanza presso l’ospedale di Ivrea.