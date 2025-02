Gossipnews.tv - Terrore a Pomeriggio 5: Sparano Alla Troupe Durante la Diretta!

Attimi di paura per l’inviato di5:un’intervista, è stato colpito da una raffica di spari. Ecco che cosa è successo!Il giornalismo è spesso una professione rischiosa, soprattutto quando si tratta di cronaca nera. Ne sa qualcosa Vincenzo Rubano, inviato di5, che si è trovato in una situazione di estremo pericolo mentre stava realizzando un servizio a Cosenza. Il giornalista e la suaerano sul posto per approfondire un caso di presunti maltrattamenti su due bambini, ma invece di ottenere risposte, si sono trovati sotto il fuoco di un’arma da fuoco. Il padre dei piccoli ha improvvisamente esploso diversi colpi di pistola, costringendo il team di5 a nascondersi per mettersi in salvo.Rubano si trovava nei pressi dell’abitazione della famiglia, dove già il giorno precedente era riuscito a raccogliere le testimonianze della madre e della nonna dei bambini.