Terribile frontale nel bresciano tra un'auto e un camion: morto un 65enne

Oggi 6 febbraio, verso le 14:00, si è verificato unschianto trae una Capriolo, in provincia di Brescia, che ha provocato la morte di undi origini indiane che viaggiava a bordo di una Fiat Punto. Per motivi ancora da accerta ilha impattato frontalmente contro ile l’auto ne è uscita completamente distrutta. Nulla hanno potuto i soccorritori né i vigili del fuoco che hanno faticato non poco per estrarre dalle lamiere il corpo dell’uomo ormai privo di vita.La dinamica delLo scontro si è verificato sulla strada provinciale 469 a Capriolo, ma la Polizia Locale sta ancora lavorando per ricostruire la dinamica dello schianto. Secondo una prima ricostruzione l’autista delsi stava dirigendo verso Palazzolo sull’Oglio, quando per motivi da accertare si sarebbe scontrato frontalmente con l’auto.