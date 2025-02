Lanazione.it - Terremoto, nuova scossa nel Senese: magnitudo 3.0

Monteroni d’Arbia (Siena) – Torna atremare la terra in provincia di Siena. Unadidi3 è stata registrata a 4 chilometri a nord ovest di Monteroni d’Arbia. Nella serata di domenica 2 febbraio era stata registrata unada 3.2 gradi della scala Richter che ha avuto come epicentro sempre Monteroni d’Arbia e che è stato chiaramente sentito in diverse zone della provincia. Poi qualchedi assestamento ma senza particolari danni.