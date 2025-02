Thesocialpost.it - Terremoto in Italia, bambini in fuga dalle scuole: la terra ha tremato all’improvviso

Trema lain: è stata registrata una scossa didi magnitudo 3 con epicentro a Monteroni d’Arbia (Siena). Il sisma si è verificato alle ore 12.28 a 4 km di profondità ed è stata avvertita dalla popolazione ma, da quanto emerso al momento, non si registrano danni.LEggi anche: Marco Rizzo sfotte Musk: “Lancia il movimento MEGA? Meglio viva la F**A”Tanta paura tra gli utenti, che hanno pubblicato in rete testimonianze dell’accaduto. Nel comune di Monteroni gli alunni sono usciti.Già tra domenica e lunedì scorsi la stessa zona del Senese era stata interessata da uno sciame sismico, con epicentro ancora a Monteroni d’Arbia: le scosse più forti erano state di magnitudo 3.2 e 3.1.. Per lo sciame sismico il 3 febbraio leerano rimaste chiuse non solo a Monteroni e nei comuni limitrofi tra cui Siena.