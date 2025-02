Lanazione.it - Tenta il colpo al garage. Poi la spaccata in boutique. Fermato un minorenne

Non ha neppure 18 anni, ma è già un personaggio fin troppo noto alle forze dell’ordine. E martedì notte, tra le 22.30 e le 23, ha colpito due volte tra via Manin e corso Matteotti. Un ragazzo italiano di 17 anni ha provato a entrare nelOlimpia, vicino alla stazione ferroviaria Montecatini Centro. Il ragazzo, con ogni probabilità, voleva commettere un furto, e ha fatto un sacco di confusione cercando di aprire la porta di ingresso. Quando è penetrato all’interno, per sua sfortuna, si è trovato davanti al proprietario del locale. Ne è scaturita una colluttazione, dove il piccolo malvivente ha avuto la peggio ed è scappato prima dell’arrivo dei carabinieri. Non contento di essersela cavata, il ragazzo si è spostato in corso Matteotti e ha deciso di fare unaallaBonvicini, servendosi di una grossa pietra.