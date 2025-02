Oasport.it - Tennis, addio ai giudici di linea anche nei tornei su terra: tecnologia Live e niente più caso ‘Montecarlo’

La stagione delmondiale prosegue e presto sarà tempo dibattuta. Neisul mattone tritato si assisterà a una grande novità. Come è stato confermato dall’ATP, infatti,sul rosso ci sarà l’uso dellaElectronic Calling, ovvero del sistema di chiamate elettroniche. Una rivoluzione che porterà a non avere più idi.Quanto era già accaduto neisulle altre superficie, ci saràsulla, dopo che per anni si era preferito non usare taleper il margine di errore che ci sarebbe potuto essere nelle singole valutazioni. La, in questione, rappresenta l’evoluzione del noto Occhio di Falco (Hawk-Eye) per evitare le sviste arbitrali.Il pensiero va a quanto accaduto l’anno scorso nella semifinale del Masters1000 di Montecarlo tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas.