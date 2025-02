Temptation Spagna | Anita fa s***o col tentatore il fidanzato vede tutto e sbrocca La scoperta choc poi il colpo di scena

Leggi su Caffeinamagazine.it

José Carlos Montoya eWilliams sono una delle coppie protagoniste dell’ottava edizione del reality show spagnolo “La Isla de las Tentaciones“. La loro relazione, iniziata circa un anno fa durante la partecipazione a un reality di sopravvivenza, è stata messa alla prova nel programma. Montoya, 30 anni, originario di Utrera, Siviglia, è conosciuto come “il romantico della rumba” per la sua carriera musicale nel genere flamenco. Oltre alla musica, lavora come portiere d’albergo., invece, ha partecipato a diversi programmi televisivi, e la coppia si è conosciuta durante un reality ed è sbarcata nell’isola delle tentazioni. Durante la loro permanenza a La Isla de las Tentaciones, la versione spagnola diIsland,ha avuto un rapporto intimo con ilManuel, diventando la prima partecipante di questa edizione a tradire il proprio partner.