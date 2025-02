Isaechia.it - Temptation Island Spagna, nuovo colpo di scena: Montoya raggiunge la fidanzata Anita (che era a letto col tentatore) e lei vuole uscire con lui dal villaggio

Nelle ultime ore non si fa altro che parlare di ciò che è successo nella versione spagnola di, chiamata appunto La Isla de las Tentaciones.I video in cui lo spagnolo José Carlosha scoperto il tradimento dellaWilliams hanno fatto il giro del web diventando ben presto viralissimi sui social. Ma andiamo per gradi. I due, dopo anni di fidanzamento, hanno deciso di mettere a dura prova i loro sentimenti all’interno deldelle tentazioni.Qui le cose sono andate del tutto in frantumi quando lasi è del tutto invaghita delManuel e ha intrapreso con lui una (quasi) relazione. In un primo momento i due si sono scambiati dolcezze ed effusioni in una vasca idromassaggio, poi però sono passati ai fatti. E mentre dallo schermo il fidanzato guardava le immagini in live, dall’altra parte neldelle fidanzatesi abbandonava alla passione proprio insieme al