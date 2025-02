Anteprima24.it - Telese Terme, formalizzata donazione al Comune dell’immobile della famiglia Bove

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIeri è statalaaldisito in via Roma 81 da parte, così come da volontàcompianta Maria Caterina Erminia De Biase, madre dell’ing. Emilio, prematuramente scomparso nel 2016.L’immobile sarà destinato ad uffici e attività istituzionali, in particolare: il salone al piano terra sarà destinato a Sala Consiliare dedicata alla memoria del compianto ing. Emilio, con apposizione di una targa recante la scritta “Sala consiliare ing. Emilio”; i locali posti al piano seminterrato continueranno ad essere utilizzati dall’associazione Centro Culturale ing. Emilio. Tutti gli altri spazi saranno utilizzati per gli uffici e attività comunali. La signora De Biase aveva più volte incontrato il sindaco di, Giovanni Caporaso, al quale aveva manifestato la volontà di donare il fabbricato al