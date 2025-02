Dayitalianews.com - Telefonano spacciandosi per collaboratori del ministro Crosetto e chiedono migliaia di euro: 2 imprenditori caduti nella truffa

Negli ultimi tempi si stanno diversificando sempre di più le truffe che colpiscono indistintamente tutti gli italiani. Le truffe del finto nipote e del finto carabiniere sono tra le più gettonate, senza considerare le truffe del deepfake che hanno provocato danni per milioni die di dollari in tutto il mondo. La fantasia e la creatività deitori purtroppo non hanno limiti, così come i loro scrupoli, e hanno messo su una nuovache vede coinvolto, indirettamente, il.Lache coinvolgeDalle denunce raccolte finora itori chiamanoperdeldella Difesa Guidoe poiingenti somme di denaro ai malcapitati. Unache sembra stia diventando virale e che ha spinto la Procura di Milano ad aprire un’indagine, condotta dai carabinieri e coordinata dal pm Giovanni Tarzia e dal procuratore Marcello Viola.