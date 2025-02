Teleclubitalia.it - Teleclubitalia Awards, le Mele d’oro nelle diverse categorie

Leggi su Teleclubitalia.it

Consegnate leai, Premiate le eccellenze del territorio che si sono distinte. Don Massimo Condidorio ha ricevuto il riconoscimento per il suo impegno nella lotta contro prostituzione e degrado in uno dei luoghi più difficili di Giugliano aprendo anche un centro d’accoglienza per persone fragili. In collegamento da .L'articolo, le