Ilrestodelcarlino.it - Teatro dialettale, si va in scena. Sei show fra risate e tradizione

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

FONTANELICE A Fontanelice, come ogni anno, è pronta a partire la rassegna di. Un appuntamento, giunto alla sua quattordicesima edizione, organizzato dalla Pro Loco e dalla sezione fontanese di Avis con il supporto di altre associazioni locali. Il tutto con il patrocinio del municipio guidato dal sindaco Gabriele Meluzzi. Un cartellone di sei eventi, tutti sul palco dell’Archivio Museo ‘G. Mengoni’ di Piazza Roma, in programma tutti i sabati sera dall’8 febbraio al 15 marzo alle ore 21 con ingresso a offerta libera ma prenotazione posti consigliata per la capienza limitata della sala (tel. 366.5946877). Il primo spettacolo dell’8 febbraio vedrà protagonisti gli attori dell’associazione culturale ‘Amici del Veterinario’ con la commedia in due atti ‘Il tesoro di Burdigone’ di Ermes Manferrari.