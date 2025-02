Iltempo.it - Tassista romano si ferma fuori dagli spazi autorizzati. Sospeso per un mese

Leggi su Iltempo.it

Legittimo sospendere per unilpoco disciplinato nella sosta della vettura. A punire il conducente ha provveduto a inizio dicembre del 2024 la Camera di Commercio di Roma. Ciò alla luce del verbale redatto a fine settembre del 2023 dalla Polizia locale di Roma Capitale. A conre la sanzione hanno provveduto i giudici del Tar Lazio. L'origine della vicenda risale al 22 settembre del 2023, quando gli agenti di Polizia locale capitolina accertano con verbale ad hoc che ilha sostato «per alcuni minuti» con la vettura al dideglidestinati allo stazionamento dei taxi, e ciò in violazione di quanto imposto con la «legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea». Ventiquattro ore dopo, il Corpo di Polizia locale trasmette alla Camera di Commercio di Roma un rapporto amministrativo riguardante l'episodio contestato al, allegando il verbale di accertamento della violazione.