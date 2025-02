Ilrestodelcarlino.it - Tassinari: "Niente squalifica per la vittima di un’offesa così grave"

L’eco dell’insulto razzista rivolto dalla mamma di una giocatrice della Nuova Virtus Cesena impegnata nel campionato under 19 contro Rimini a un’avversaria della figlia, ha toccato anche la politica. Dopo le dichiarazioni dell’assessore allo sport Christian Castori che aveva condannato fortemente il gesto, citando allo stesso tempo i corretti valori trasmessi sul campo dal sodalizio cesenate, che nulla ha avuto a che fare con l’evento, ieri sono seguiti nuovi interventi. Non da parte della società forzatamente coinvolta dai fatti, che sta valutando come agire (pare scontato un provvedimento di non gradimento alle gare della madre responsabile dei fatti). Il club, in ogni caso lo scorso anno in ambito calcistico si era aggiudicato la ‘coppa disciplina’ a dimostrazione di atteggiamenti sul campo ben diversi rispetto a quelli visti sugli spalti.