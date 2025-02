Tarquinia premiati i vincitori del concorso Presepe in famiglia

Leggi su Ilfaroonline.it

, 6 febbraio 2025 – È stata una festa la premiazione delin” organizzato dall’associazione culturale Viva, che ha visto 54 partecipanti con creazioni artistiche e scenografiche, tutte cariche di passione e dedizione.La cerimonia si è tenuta il 2 febbraio a palazzo Bruschi Falgari, di fronte a un pubblico numeroso, tra cui erano presenti il sindaco Francesco Sposetti, don Augusto Baldini e il professore Tiziano Torresi per la Diocesi di Civitavecchia –, Antonio Menegaldo per l’associazione Amici del, consiglieri comunali, i volontari della stessa associazione culturale Vivae molti degli iscritti alla rassegna.“Un sentito ringraziamento va a tutti i partecipanti, per il loro impegno e la loro creatività che hanno reso questa edizione un successo – afferma la presidente dell’associazione culturale VivaMaria Antonietta Valerioti -.