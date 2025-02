Ilrestodelcarlino.it - Tari, uno su cinque non è in regola. In buchetta gli avvisi per il 2022

Una pioggia di notifiche per il recupero delle sommeancora a debito dei residenti per ilsta arrivando nelle case dei cittadini della Bassa Romagna. Se da un lato si moltiplicano le proteste per le tempistiche dell’accertamento, che sarà seguito a breve anche da quello relativo al 2023, dall’altro si conferma come stabile la percentuale di coloro che ricevono gliinviati dall’ufficiodell’Unione della Bassa Romagna. La quota relativa alle morosità si aggira ogni anno attorno al 20%. Per le verifiche relative al, il dato conferma la tendenza assestandosi sulla percentuale del 17%. I pagamenti omessi nelammontano, in base ai calcoli resi noti, a ben 3.119.278 euro su un totale di 18.621.017 euro di gettito previsto da bolletta. La cifra più importante da recuperare grava ovviamente sul Comune di Lugo, il più esteso, dove sono state emesse notifiche per 991.