Tari a Roma dopo il caos cartelle pazze il Comune rinvia la prima rata 2025

Slitta di un mese ala scadenza per il pagamento delladella, dal 30 aprile al 31 maggio. Venerdì scorso la giunta diCapitale ha approvato il rinvio in quanto, si legge nella delibera, non è ancora pronto l'atto che andrà in Assemblea capitolina per il via libera alleffe di quest'anno. Le quali, come annunciato proprio venerdì scorso dal sindaco Roberto Gualtieri e dall'assessore al Bilancio, Silvia Scozzese, vedranno una riduzione media dell'1% per le utenze domestiche e di circa il due per quelle non domestiche. Mancando ancora il voto dell'Aula, infatti, «i tempi tecnici necessari per elaborare gli avvisi di pagamento (.) non consentono di rispettare la scadenza fissata al 30 aprile». Bollettiniti, quindi, e con un piccolo sconto. Magra consolazione peri tantini che, nelle scorse settimane, sono stati raggiunti dagli avvisi di accertamento inviati da Ama, a caccia di evasori del tributo.