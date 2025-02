Juventusnews24.com - Tardelli non si nasconde: «Ho questa grande speranza per il futuro della Juventus». Poi parla del Como

di RedazioneNews24non si: le sue dichiarazioni a La Stampa sulladi Thiago Motta, attesa dalla trasferta in casa del. Cosa ha dettoMarcoè intervenuto su La Stampa perresfida di domani sera tra. Di seguito le sue dichiarazioni.– «Con ilsono salito in serie A come giocatore ed allenatore e con la Juve ho raggiunto incredibili successi come giocatore, che a ripensarci oggi mi fanno tremare il cuore. Anni indimenticabili. Rivedere i lariani in serie A, una solida proprietà alle spalle e un allenatore di qualità che riesce a far giocare la squadra al meglio, accresce in me lache possa continuare a veleggiare nel campionato più importante a lungo. L’altra, poi, è quella di ritrovare la mia, la squadra che faceva partemia vita in campo e fuori.