Modenatoday.it - Tanti turisti a Modena, gli arrivi crecono del 5.9%. Più di un terzo sono stranieri

Leggi su Modenatoday.it

Flussici in continua crescita perche nel 2024 segna un nuovo record, registrando un +5.9% neglidi visitatori in città rispetto al 2023 e +18.1% in confronto al 2019 (pre-covid). A dirloi dati pubblicati qualche giorno fa dalla Regione Emilia-Romagna, da cui emerge.