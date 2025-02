Casertanews.it - Tangenziale del mare e Salone nautico, le proposte della Lega per rilanciare il litorale Domizio

Leggi su Casertanews.it

"IlDomitio ha bisogno di interventi strutturali concreti per tornare a essere un motore di sviluppo per la provincia di Caserta. Laha già proposto soluzioni chiare, come unadelper migliorare la viabilità e unNautica peril turismo e.