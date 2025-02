Iltempo.it - Tajani incontra militari italiani in Israele: Nostro Paese protagonista in Medio Oriente

(Agenzia Vista), 06 febbraio 2025 Il Ministroin missione inhato ied espertidispiegati in Palestina nelle Missioni Eubam Rafah, Miadit Palestina e Eupol Copps. “I nostried esperti dispiegati sul campo sono la testimonianza dell'impegno concreto dell'Italia per favorire la sicurezza trae Palestina. A loro ho portato il ringraziamento del Governo per quanto fanno ogni giorno in favore della popolazione civile e per aiutare nel percorso di stabilizzazione del.” ha detto il Ministro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev