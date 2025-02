Secoloditalia.it - Tajani in Israele: “Due popoli, due Stati”. Ma senza riconoscimento reciproco è solo un’illusione

Un viaggio delicato, quello del ministro degli Esteri Antonioin, che riafferma l’Italia come protagonista nella mediazione diplomatica e nel sostegno umanitario nella crisi in Medio Oriente. Ad Ashdod, nel sud dello Stato ebraico, il titolare della Farnesina ha ribadito la posizione italiana su uno dei dossier più scottanti della diplomazia internazionale: la questione Palestina.: “Due, due”, ma non oraDurante una conferenza stampa con il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar,ha scelto la via del realismo. «Noi crediamo in due, due, ma oggi è impossibile riconoscere la Palestina perché non abbiamo la Palestina. Dobbiamo lavorare per questo futuro», ha spiegato.A dare ulteriore sostanza alla preitaliana inè stato l’arrivo di 15 camion carichi di aiuti umanitari destinati alla popolazione di Gaza nell’ambito del programma Food for Gaza.