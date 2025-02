Iltempo.it - Tajani consegna gli aiuti "Food for Gaza" e ribadisce: "Due popoli e due Stati"

Il ministro degli Esteri, Antonio, si reca in Israele per ladegliumanitari italiani nell'ambito del programma 'for' ela posizione di Roma per il futuro dell'enclave palestinese. Secondo il titolare della Farnesina l'unica via è quella dei 'duee sue'. "Ogni altra mossa sarebbe velleitaria, sbagliata e direi controproducente", ha affermato parlando dal porto di Ashdod. Un posizionamento differente rispetto a quello del presidente americano Donald Trump e anche a quello dello Stato ebraico, secondo cui invece il piano presentato dal tycoon andrebbe "ascoltato" in quanto "l'esperimento diè da considerarsi fallito". Le differenze di vedute sul futuro della Striscia non scalfiscono comunque i rapporti fra Italia e Israele, come ribadito dae dall'omologo Gideon Saar in una conferenza stampa congiunta.