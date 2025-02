Secoloditalia.it - Taglio delle tasse, è l’ora del ceto medio. Osnato: “Spero che la sorpresa arrivi con l’uovo di Pasqua”

Ilalpotrebbe arrivare «nel giro di qualche settimana». A dare un’idea dei tempi è stato il presidente della Commissione Finanze della Camera, Marco, spiegando che «poi vedremo lo strumento, se sarà un decreto o altro» per intervenire sull’Irpef. «Ma è una questione tecnica, l’importante è dare un segnale di riduzione della pressione fiscale anche al. Diciamo – ha aggiunto– che mi auguro che neldi(quest’anno cade domenica 20 aprile, ndr) ci sia questa».: ora tocca alL’obiettivo di ridurre lealera stato indicato dallo stesso premier Giorgia Meloni anche nel corso della conferenza stampa di inizio anno, spiegando come il «segnale» finora non fosse arrivato a causarisorse limitate, che il governo nella fase iniziale ha preferito concentrare sui redditi più bassi, per metterli in sicurezza.