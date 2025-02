Anteprima24.it - Tabacchi sotto mira dei banditi: colpo da diecimila euro

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoHa fruttato un bottino di dieci milala rapina, avvenuta la notte scorsa ai danni di una tabaccheria nel centro di Avellino. Ad agire due malviventi che dopo aver infranto con una mazza di ferro la vetrata, hanno forzato l’ingresso dell’esercizio commerciale in piazza della Libertà facendo razzia di gratta&vinci, sigarette e denaro contante.Si sono quindi dati alla fuga a bordo di un’auto guidata da un complice. Nelle stesse ore, altri due colpi sono stati tentati ai danni di altrettante rivendite in via Amabile e in via Circumvallazione, ma i ladri sono stati costretti a desistere dall’attivazione del sistema di allarme.Indagini sono in cporso da parte degli agenti della Squadra Mobile che stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza e valutando l’ipotesi che ad agire possa essere stata la stessa banda.